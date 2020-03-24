Минфин разместил краткосрочные долларовые облигации на $800 миллионов

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает БизнесЦензор.

В частности, Минфин разместил трехмесячные номинированные в долларе ОВГЗ на $801,6 млн под 3% годовых, а также облигации в евро со сроком обращения 1,1 года на 75,7 млн евро под 2,22% годовых.

"Поскольку текущая конъюнктура на рынке не позволяет Минфину придерживаться стратегии увеличения выпусков государственного долга в гривне и отдавать предпочтение инструментам с длительным сроком погашения, Минфин активно реагирует на изменения на рынке капитала и использует валютные финансовые инструменты на внутреннем рынке, спрос на которые сложился из-за ограничений украинским банкам доступа к покупке украинских суверенных еврооблигаций", – отмечают в Минфине.

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Как сообщалось, Министерство финансов на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 17 марта разместило только долларовые облигации сроком обращения 9 месяцев на $71,6 млн под 3,5% годовых.

Неделей ранее Министерство финансов отказалось от проведения аукциона по размещению ОВГЗ, запланированного на 10 марта, "в связи с высокой волатильностью на глобальных рынках капитала и по результатам проведенных консультаций с первичными дилерами".

На последнием по размещению гривневых ОВГЗ аукицоне 3 марта Минфин разместил 6-месячные облигации под 9,9% годовых на 1,03 млрд грн.