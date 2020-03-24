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24.03.20 20:42

Школы и садики Киева отключат от отопления 25 марта

Киевские власти приняли решение об отключении отопления в школах и садах. В связи с противоэпидемическими мерами это необходимый шаг, который позволит уменьшить нагрузку на бюджет и перенаправить средства на борьбу с инфекцией.

отопление

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский, передает БизнесЦензор.

"В связи с необходимостью принятия противоэпидемических мер в городе столичные школы и садики остаются пустыми. Городские власти приняли решение отключить отопление в таких образовательных учреждениях, чтобы сэкономить средства на энергоресурсах. В ситуации, когда убытки города связанные с борьбой против коронавируса, могут превысить миллиард гривен, мы должны использовать любую возможность оптимизации средств", - отметил Мондриевский.

На время противоэпидемических мероприятий городские власти особое внимание уделяют обеспечению учебных заведений необходимыми дезинфицирующими средствами.

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