Госстат насчитал в Украине 1,6 миллиона безработных

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

"По результатам обследования рабочей силы, количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше в четвертом квартале 2019 года составило 16,5 млн человек, а в возрасте 15-70 лет – 16,4 млн человек", – сказано в сообщении.

Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составляло по 1,6 млн человек.

В четвертом квартале 2019 года уровень занятости населения от 15 лет и старше составлял 51,2%, а среди населения в возрасте 15-70 лет – 57,7%.

На 1 декабря 2019 года в Государственной службе занятости было зарегистрировано 288,9 тыс. безработных.

Уровень безработицы ─ отношение количества безработных в возрасте 15 лет и старше к рабочей силе указанного возраста или соответствующей социально-демографической группе.

Занятое население ─ лица в возрасте 15 лет и старше, которые в обследуемой неделе работали хотя бы 1 час с целью получения оплаты или прибыли или временно отсутствовали на работе.