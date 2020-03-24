Кабмин внес в Раду новый законопроект о запрете возвращения "Приватбанка" Коломойскому

Как передает БизнесЦензор, соответствующий правительственный законопроект №3260 зарегистрирован и опубликован на сайте Верховной Рады.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроект разработан с целью установления особенностей судебного производства по делам об обжаловании решений Национального банка и Фонда гарантирования вкладов физлиц, связанных признанием банка неплатежеспособным и его ликвидации.

Документом также предложено установить особенности обжалования решений Кабинета министров об участии государства в выведении неплатежеспособного банка с рынка, а также запретить приостанавливать или прекращать начатые на основании таких решений процедуры.

В то же время законопроект урегулирует механизма возмещения убытков (взыскания ущерба) со связанных с банком лиц и других лиц, которыми банку и кредиторам банка был нанесен ущерб.

В частности, Кодекс административного судопроизводства предложено дополнить статьей №266-1, которой исключается восстановления работы признанных неплатежеспособными банков по решению суда, а также восстановление существовавшего ранее положения его акционеров.

При этом акционеры признанных неплатежеспособными банков на основании решений судом сохраняют право на возмещение причиненного ущерба исключительно в денежном виде.

К определению размера такого ущерба должна быть привлечена международно признанная аудиторская фирма, которая отвечает критериям определенным Национальным банком.

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Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, в ходе которого обсудил увеличение помощи для Украины.

По данным СМИ, речь идет об увеличении кредитования Украины Международным валютным фондом с $5,5 млрд до $9,5 млрд. Финансирование может быть предоставлено по двум программам: расширенного финансирования (EFF) и быстрого финансирования из-за коронавируса (RFI).

Обе программы могут быть одобрены МВФ одновременно по ускоренной процедуре при условии принятия закона о запрете возврата признанных неплатежеспособными банков бывшим собственникам.

Напомним, сейчас на рассмотрении судов находится ряд исков Игоря Коломойского и связанных с ним структур и лиц о признаниии противоправными решений органов власти о национализации "Приватбанка".

Кабмин еще 12 декабря 2019 зарегистрировал в Раде законопроект №2571, который, в частности, предлагает установить за Верховным судом рассмотрение дел о выводе банка с рынка, возможной докапитализации государством и возмещении ущерба за признание банка неплатежеспособным.

В свою очередь заместитель главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский (фракция "Слуга народа"), работавший ранее на телеканале "1+1" Игоря Коломойского, заявил, что комитет не будет рассматривать правительственный законопроект, запрещающий возвращать бывшим владельцам признанные неплатежеспособными банки по решению судов, а намерен работать с альтернативным законопроектом.