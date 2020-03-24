ОАЭ полностью прекращают пассажирское авиасообщение с 25 марта

Об этом сообщает газета The National, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

С 25 марта будут приостановлены все пассажирские авиарейсы в Эмираты и из них. Мера направлена на то, чтобы предотвратить распространение коронавируса воздушным транспортом.

Из страны по-прежнему будут выполняться грузовые и эвакуационные рейсы.

"Что касается транзитных пассажиров авиакомпании Emirates, они смогут воспользоваться аэропортом Дубая до 25 марта. В свою очередь пассажиры Etihad уже не могут воспользоваться транзитом через Абу-Даби, им лучше не приезжать в аэропорт", - пишет издание.

В связи с ситуацией клиентов Emirates попросили заполнить ваучеры на перебронирование авиабилетов. Сделать это можно до 30 июня без каких-либо штрафов. В компании Etihad пассажиров пообещали предупредить о возобновлении рейсов.