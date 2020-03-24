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24.03.20 16:47

Перед шахтерами погасили задолженность по зарплате на 327 миллионов

Перед работниками государственных угледобывающих предприятий погасили задолженность по заработной плате за 2019 и за февраль 2020 году на общую сумму 327 млн грн.

Перед шахтерами погасили задолженность по зарплате на 327 миллионов

Об этом сообщил и.о. министра, председатель Оперативного штаба Минэкоэнерго Виталий Шубин во время селекторного совещания с руководителями государственных угольных предприятий, передает БизнесЦензор.

В ходе совещания Шубин также отметил необходимость соблюдения требований карантина и сообщил, что решаются вопросы, чтобы шахтеры в регионах были обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Участники совещания договорились о переводе еженедельных селекторных совещаний в режиме онлайн.

"Оперативный штаб Минэкоэнерго осуществляет мониторинг и прогнозирование сценариев развития событий в отрасли, чтобы быть готовыми к действиям, направленным на предотвращение и реагирование на возможные чрезвычайные ситуации", - добавил замминистра.

Как сообщалось, в конце февраля Кабинет министров направил 654 млн грн за счет предусмотренных в госбюджете средств на выплату зарплат сотрудникам государственных угледобывающих предприятий. 

В госбюджете на 2020 год по бюджетной программе "Реструктуризация угольной отрасли" по статье расходов "Субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям)" предусмотрено 1,96 млрд грн, которые планируется направить на выплату заработной платы и погашение задолженности по ней.

Ранее президент Владимир Зеленский поручил погасить задолженность по зарплате шахтерам в ближайшие месяцы. По словам президента, на сегодня она превышает 1 млрд грн.

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