"Укртелеком" Ахметова распродаст оборудование своего мобильного оператора

Об этом сообщили в пресс-службе "Укртелекома", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Из более 1,7 тыс. базовых станций (БС), которые находились в эксплуатации на сети "Тримоб", оператор оставляет только те, что расположены в пределах Киева. Информация о местах расположения БС является конфиденциальной (…) Изъятое из производственного процесса оборудование демонтируется и утилизируется. Часть демонтированного оборудования и инфраструктуры будет реализована на электронных торгах", – отметили в "Укртелекоме".

При этом компания подчеркнула, что изменения в функционировании сети "Тримоб" не повлияют на абонентов – услуги, тарифы и принципы обслуживания остаются без изменений. При отсутствии покрытия собственной сети связь предоставляется с использованием мобильной сети "Vodafone Украина".

Как сообщалось, в декабре 2019 года мобильный оператор "Тримоб" бесплатно сдал часть радиочастотного ресурса Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

"Тримоб" планировал предоставлять услуги своим абонентам, используя мобильную сеть доступа партнера (компании "Vodafone Украина") на основе действующего договора национального роуминга, оставив в своем пользовании частотный ресурс только для Киева.

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Напомним, в сентябре 2019 года Верховный суд частично удовлетворил кассационную жалобу Фонда госимущества (ФГИ) и отменил решения судов низших инстанций, отказавших в удовлетворении иска ФГИ к ООО "ЕСУ" Рината Ахметова о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций "Укртелекома" и взыскании $81,9 млн пени за просрочку исполнения обязательств по высполнению инвестпрограммы. Таким образом, дело о возвращению государству "Укртелекома" будет слушаться в судах первых инстанций уже в третий раз.

Ранее СКМ Рината Ахметова и компания Raga Establishment Limited, которую связывали с Дмитрием Фирташем, урегулировали спор относительно продажи "Укртелекома" в 2013 году. Подробности мирового соглашения не уточняются. В 2017 году суд Лондона по иску Raga Establishment обязал СКМ доплатить $760 млн плюс проценты за покупку "Укртелекома".

Государство продало 92,79% акций "Укртелекома" в 2011 году за 10,6 млрд грн. Его официальным покупателем выступила компания ЕСУ, дочерняя фирма австрийского фонда EPIC. Два года спустя он перепродал телеком-оператора Ринату Ахметову.

"Укртелеком" – крупнейший оператор фиксированной связи в Украине. Является единственным учредителем и участником ООО "ТриМоб" – мобильного оператора стандарта 3G/UMTS. Мажоритарным владельцем "Укртелекома" является холдинг "СКМ" Рината Ахметова.