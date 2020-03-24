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24.03.20 21:00

Prada начнет шить маски и спецодежду для итальянских больниц

Итальянский бренд Prada заявил о старте пошива медицинской спецодежды и масок на своих производствах в Монтонедля итальянских больниц.

Prada начнет шить маски и спецодежду для итальянских больниц

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Prada Group, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

В частности, бренд намерен создать и передать 80 тыс. защитных комбинезонов и 110 тыс. медицинских масок.

Отмечается, что производство запущено до 18 марта и будет работать до 6 апреля. При этом в компании обещают ежедневные поставки.

Ранее сообщалось, что французская транснациональная компания LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton будет производить антисептический гель для больниц в связи с пандемией коронавируса.

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