НАБУ объявило в розыск директора связанной с Кропачевым фирмы

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает БизнесЦензор.

"Разыскиваемый возглавлял частное предприятие, которое получило договора на поставку в 69 закупках – все они проведены с нарушением законодательства. Причем речь шла о самых разных поставках – от топливных материалов до сложного оборудования", – сказано в сообщении.

Следствие установило, что фактически эта компания выполняла роль посредника, перепродавая с наценкой товар, приобретенный у участников реального сектора экономики. Те, в свою очередь, из-за специально созданных участниками схемы препятствия не имели реальных шансов сотрудничать с госпредприятиями.

Согласно обнародованной НАБУ схеме, речь идет о расследовании тендеров госшахт, в которых победы одержало ООО "Донэнергоэкспорт".

По данным YouControl, директором компании указан Валентин Горностаев, а учредителем – жительница оккупированной Горловки Наталья Горностаева. Компания также имеет налоговый долг в размере 8 млн грн.

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Как сообщалось, ранее детективы НАБУ сообщили о подозрении двум лицам, причастным к организации схемы по завладению средств трех государственных угледобывающих предприятий на сумму более 51,17 млн грн.

Высший антикоррупционный суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 3 млн грн и 1,2 млн грн соответственно.

Напомним, в последние годы основными победителями тендеров государственных шахт на закупку оборудования были фирмы из группировки Виталия Кропачева, которого называли представителем в угольной отрасли первого заместителя председателя фракции БПП и бизнес-партнера президента Петра Порошенко – Игоря Кононенко. Одной из главных связанных с Кропачевым фирм, через которую проходили закупки госшахт, было именно ООО "Донэнергоэкспорт". Сам бизнесмен свою связь с компанией отрицал.

Кропачев также контролирует деятельность ряда углеперерабатывающих предприятий, ранее принадлежавших группировке Януковича.

В конце января детективы Национального антикоррупционного бюро обыскали бизнес-центр, дом и машины угольного бизнесмена Виталия Кропачева. В этих офисах должны были находиться компании, которые за два года получили от государственных угольных госпредприятий почти 1 млрд грн, разыгрывая тендеры между собой и поставляя некачественные материалы для шахт