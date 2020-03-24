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24.03.20 15:53

Убытки авиационной отрасли Украины от коронавируса оценили в 15 миллиардов, – ТПП

Авиационный комитет Торгово-промышленной палаты Украины (ТПП) оценил убытки авиационной отраслей вследствие пандемии коронавируса COVID-19 в 10-15 млрд грн.

Убытки авиационной отрасли Украины от коронавируса оценили в 15 миллиардов, – ТПП

Об этом свидетельствуют данные Комитета, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Члены Авиакомитета отметили убытки, минимум, от 10 млрд до 15 млрд грн предприятиями авиационной отрасли только в первом квартале текущего года", – сказано в материалах комитета. 

В ТПП также почеркнули, что наиболее уязвимыми с точки зрения экономических последствий от пандемии коронавируса предприятиями являются украинские аэропорты и авиакомпании, метеорологические центры и службы, хендлинг и авиатопливозаправочные компании, компании по техническому обслуживанию воздушных судов, кейтеринговые компании и специализированные государственные предприятия, такие как "Украэрорух".

Авиакомитет ТПП также принял принял решение направить подготовленные предложения относительно неотложных действий со стороны государства для сохранения отраслей в соответствующие органы государственной власти.

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