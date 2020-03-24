Новый министр экономики показал 14 миллионов зарплаты и квартиру жены в России

Об этом свидетельствуют данные в Едином государственном реестре деклараций, передает БизнесЦензор.

Согласно декларации, в прошлом году Петрашко получил 13,67 млн грн зарплаты в ООО "Управленское общество УЛФ".

На счету в "Укргазбанке" министр держит 27,7 тыс. грн, в "Ощадбанке" – 13 тыс. грн, в "Приватбанке" – 986,14 тыс. грн, в американском Morgan Stanley – $808,16 тыс., а также $15,67 тыс. совместно с женой в Citibank. Наличными чиновник хранит $510 тыс., 1,05 млн грн.

Его жена имеет 24,32 тыс. грн на счету в "Приватбанке" и хранит наличными $480 тыс. и 1,6 млн грн.

Согласно документу, Петрашко владеет квартирой в Киеве площадью 89,6 кв. м и паркоместом на 10,8 кв. м. Ему также принадлежит половина гаража в городе Стрый Львовской области площадью 11 кв. м.

Министру принадлежат автомобили Suzuki Vitara S 2016 года выпуска, Mitsubishi Outlander 2006 года и Land Rover Range Rover Sport 2017 года выпуска.

Его жене гражданке России принадлежит дом в Романкове Киевской области площадью 409,2 кв. м, земельный участок площадью 1,51 тыс. кв. м, а также треть квартиры в России общей площадью 109,1 кв. м.

Петрашко также указал в декларации часы Vacheron Constantin и украшения жены.

Изначально министр подал декларацию, в которой указал только квартиру в Киеве. Сам Петрашко пояснил, что не успел заполнить все данные перед назначением.

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Как сообщалось, Верховная Рада на внеочередном заседании 17 марта назначила Игоря Петрашко на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Петрашко окончил Львовский национальный политехнический университет и имеет степень бакалавра бизнес-администрирования. В 2001 году он получил диплом MBA бизнес-школы при университете Вандербильта (США).

1996-1999 годы – консультант по корпоративной реструктуризации в консорциуме компаний под эгидой TACIS (Украина).

2001-2002 годы – работал с продуктами и активами в энергетической отрасли в составе группы структурирования сделок компании Enron.

2002-2004 годы – старший консультант компании GlobalSpec (США). 2004-2007 годы – московское, а позднее – киевское представительство компании Ernst&Young, где руководил группой по предоставлению консультационных услуг по сделкам и был партнером.

2007-2013 годы – работал в инвестиционной компании "Тройка Диалог Украина", где возглавлял инвестиционно-банковское управление и являлся управляющим директором, а затем стал во главе Департамента корпоративного бизнеса в "Сбербанк России".

Петрашко с апреля 2013 года работает в агрохолдинге UkrLandFarming заместителем генерального директора Олега Бахматюка.