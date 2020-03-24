ЕИБ может предоставить Украине 40 миллионов евро на борьбу с коронавирусом

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства развития громад и территорий Украины сообщает БизнесЦензор.

На прошлой неделе министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев провел совещание с Европейским инвестиционным банком. "Стороны обсудили вопросы привлечения займа в объеме 40 млн евро для быстрого реагирования и проведения необходимых мероприятий по преодолению коронавируса в Украине", - сообщает министерство.

Данный заем будет предоставлен в рамках действующего проекта "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины", открытого в 2014 году.

"23 марта Минрегион получил от ЕИБ план действий по предоставлению оговоренного займа. Сейчас стороны согласовывают детали и сроки сотрудничества", - говорится в сообщении.