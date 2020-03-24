"Роснефть" решила возобновить поставки нефти в Беларусь (обновлено)

Информацию об этом подтвердил представитель российской нефтяной компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

При этом представитель "Роснефти" утверждает, что поставки нефти начнутся на предлагавшихся ранее условиях.

"Компания подтверждает, что решение о возобновлении поставок в Беларусь принято именно на тех условиях, которые мы предлагали белорусской стороне, то есть с премией $5 за тонну", – сказал собеседник агентства.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Беларусь нефть до $15,7 за тонну, что на $12 больше, чем предлагалось ранее. Источник РБК, близкий к одной из нефтяных компаний, подтвердил орядок скидки.

В свою очередь премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил, что страна не будет платить премию российским компаниям за поставки нефти, часть из которой будет погашаться за счет выплат из российского бюджета, передает Reuters.

"Компании будут поставлять с премией в цене $4,7. Эти $4,7 будут урегулированы междбюджетными расчетами. То есть правительство РФ возьмет эти $4,7 на себя", – сказал Румас.

При этом глава белорусского правительства подчеркнул, что приоритет при выборе поставщиков в России будет в первую очередь предоставлен тем компаниям, которые продолжали поставки нефти в начале года.

"Не факт, что "Роснефть" окажется в числе поставщиков", – сказал Румас, комментируя заявление компании о том, что она не собирается отказываться от премии за поставки.

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Как сообщалось, Москва и Минск с конца прошлого года не могут договориться относительно условий поставок российской нефти на белорусские НПЗ.

Согласно межправительственному соглашению от 2017 года, до 2024 года Россия должна поставлять Белоруссии 24 млн тонн нефти в год, то есть по 2 млн тонн нефти в месяц. Однако российско-белорусский контракт на поставки нефти истек 1 января, и стороны пока не договорились о новом соглашении.

В январе президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о планах ограничить поставки нефти с российского рынка до 30-40% от потребности, наладив альтернативные поставки через страны Балтии и Украину.

В начале марта "Укртранснафта" возобновила перекачку нефти с использованием нефтепровода "Одесса-Броды" и одной из двух ветвей магистрального нефтепровода "Дружба" на НПЗ Беларуси впервые с 2011 года.

В концерне "Белнефтехим" заявили о планах поставить через украинские порты в марте 250 тыс. тонн нефти по договору с азербайджанской Socar. Ранее Беларусь уже начала поставлять российскую нефть танкерами через Литву.