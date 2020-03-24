Кличко призвал Антимонопольный комитет контролировать цены на продукты в супермаркетах

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Я хочу обратиться к Антимонопольному комитету – нужно обратить внимание на эту проблему и вмешаться в ситуацию", - сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

Мэр также призвал владельцев торговых сетей не поднимать цены необоснованно.

Как сообщал БизнесЦензор, ООО "АТБ-Маркет", владеющее в Украине сетью магазинов формата "дискаунтер" и входящее в корпорацию "АТБ", повышает цены на социальные категории продуктов питания и товары первой необходимости.