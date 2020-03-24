"Приватбанк" отменил плату за использование терминалов для остановившегося бизнеса (обновлено)

Об этом сообщает пресс-служба "Приватбанка", передает БизнесЦензор.

"В непростые времена для предпринимателей, которые прекратили свою деятельность и ушли на карантин, мы идем на встречу и не станем начислять плату за пользование POS-терминалами нашим клиентам – торговым предприятиям, которые ушли на карантин", – отметил руководитель направления обслуживания торговых предприятий Евгений Васильцов.

По данным "Приватбанка", за последнюю неделю из-за пандемии коронавируса наиболее значительное падение объемов эквайринга зафиксировано в торговых точках, продающих ювелирные украшения и часы – на 76%. В магазинах одежды и обуви товарооборот упал на 61%, в магазинах косметики продажи уменьшились на 51%. Объемы эквайринга в заведениях питания (кафе и рестораны) за неделю уменьшились примерно на 48%, в магазинах бытовой техники и товаров для дома на 38%, а на АЗС – на 17%.

Как сообщалось, ранее "Ощадбанк" временно отменил ежемесячную плату за пользование POS-терминалами для микро-, малого и среднего бизнеса, приостановившего свою деятельность на период карантина.