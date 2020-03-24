ВЭБ планирует увеличить уставный капитал "Проминвестбанка" на 850 миллионов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), этот вопрос внесен в повестку дня общего собрания акционеров 23 апреля.

Уточняется, что увеличение уставного капитала планируется путем размещения дополнительных акций существующего номинала за счет дополнительных взносов. В проекте решения ВЭБ определена как единственный участник размещения.

Как сообщалось, пакет акций ПИБа в размере 99,7726% был продан в рамках исполнительного производства на торгах фондовой биржи ПФТС 5 марта за 268 млн 709,96 тыс. грн. Производство было открыто в рамках исполнения решения международного арбитража по взысканию с РФ убытков ряду компаний, связанным с бизнесменом Игорем Коломойским и имевшим активы в Крыму. Вместе с тем Нацбанк Украины 6 марта заявил, что не согласовывал приобретение существенного участия в банке.

Ранее, 2 марта, Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма запретил принудительную продажу акций ПИБа, отклонив апелляцию Министерства юстиции Украины на аналогичное решение, принятое арбитражем 28 августа 2019 года.

ПАО "Проминвестбанк" было создано в 1992 году. ВЭБ стал владельцем Проминвестбанка в 2008 году, ему принадлежит 99,7726% его акций. Свои инвестиции в развитие дочернего банка он оценивает в $2,7 млрд.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов (36,932 млрд грн) Проминвестбанк занимал 12-е место среди 75 действовавших банков.

В то же время, согласно балансу активы банка в минувшем году сократились почти вдвое – с 13,81 млрд грн до 7,1 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов уменьшилась с 8,67 млрд грн до 4,06 млрд грн. Обязательства упали почти втрое – с 11 млрд грн до 3,94 млрд грн, а средства клиентов в 25 раз – с 6,15 млрд грн до 0,25 млрд грн.

Банку удалось в минувшем году получить чистую прибыль 270,3 млн грн вместо чистого убытка 3,34 млрд грн годом ранее, а его собственный капитал вырос с 2,81 млрд грн до 3,16 млрд грн.