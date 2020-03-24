БизнесЦензор

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24.03.20 12:20

В Черновицкой области сегодня подтвердили еще 13 случаев заражения коронавирусом

В Черновицкой области 24 марта официально подтверждены еще 13 случаев заражения коронавирусом.

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Об этом со ссылкой на Facebook глава Черновицкой ОДА Сергея Осачука сообщает БизнесЦензор.

"Таким образом, общая численность больных на Буковине от первого установленного случая составляет 38 человек", - сообщил Осачук.

"География распространения выглядит так: Колинковцы Хотинского района - 12 человек; Хотин - 1 человек; Брусника Кицманского района - 7 человек; Лужаны Кицманского района - 4 человека; Большой Кучуров Сторожинецкого района - 2 человека; Иживцы Сторожинецкого района - 1 человек; Заставна - 2 человека; Юрковка Заставнивского района - 1 человек; Каменка Глыбоцкого района - 1 человек; Луковица Глубокского района - 1 человек; Топоривци Новоселицкого района - 1 человек; Черновцы - 2 человека.

Как сообщал БизнесЦензор, по состоянию на 10:00 24 марта в Украине зафиксировано 84 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

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