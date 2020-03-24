В Черновицкой области сегодня подтвердили еще 13 случаев заражения коронавирусом

Об этом со ссылкой на Facebook глава Черновицкой ОДА Сергея Осачука сообщает БизнесЦензор.

"Таким образом, общая численность больных на Буковине от первого установленного случая составляет 38 человек", - сообщил Осачук.

"География распространения выглядит так: Колинковцы Хотинского района - 12 человек; Хотин - 1 человек; Брусника Кицманского района - 7 человек; Лужаны Кицманского района - 4 человека; Большой Кучуров Сторожинецкого района - 2 человека; Иживцы Сторожинецкого района - 1 человек; Заставна - 2 человека; Юрковка Заставнивского района - 1 человек; Каменка Глыбоцкого района - 1 человек; Луковица Глубокского района - 1 человек; Топоривци Новоселицкого района - 1 человек; Черновцы - 2 человека.

Как сообщал БизнесЦензор, по состоянию на 10:00 24 марта в Украине зафиксировано 84 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения Украины.