БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
24.03.20 11:46

Минэкономики планирует возобновить работу открытых продовольственных рынков

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины выступает за то, чтобы продолжить работу открытых продовольственных рынков на время карантина.

Минэкономики планирует возобновить работу открытых продовольственных рынков

Об этом заявил замминистра Минэкономики Тарас Высоцкий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Мы выступаем за то, чтобы не ограничивать продовольственные рынки, кроме того, в этот перечень важно добавить реализацию семян, средств защиты растений, саженцев и ветпрепаратов", – сказал Высоцкий.

Кроме того, он сообщил, что предприятия сельского хозяйства и пищевой промышленности во время карантина продолжат работать.

"Предприятия, работающие в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности, имеют особую важность для обеспечения продовольственной безопасности, поэтому их деятельность не будет ограничиваться", – сказал Высоцкий.

По его словам, для животноводческих комплексов и перерабатывающих предприятий, которые должны работать круглосуточно, разработаны инструкции в случае выявления больного коронавирусом. Соответствующие инструкции будут обсуждаться вместе с ассоциациями.

"Мы разрабатываем идею введения временного на таких объектах круглосуточного режима биобезопасности и другие рекомендации, чтобы дать возможность работать, ведь откорм животных необходимо продолжать, также надо производить продукты питания и т.д.", – сказал чиновник.

Высоцкий также сообщил, что предпосылок к ограничению экспорта аграрной продукции сейчас нет.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100