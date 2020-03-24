Нацполиция составила более двух тысяч админпротоколов за нарушение карантина

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"По состоянию на сейчас уже более 2 тыс. протоколов было составлено по нарушению карантинных мероприятий", - сказал Билошицкий в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, речь идет о нарушении правил перевозки пассажиров, работа заведений, которые должны были бы закрыться, а также ряде других нарушений.

Также он сообщил, что на данный момент уже есть одно решение суда по привлечению к ответственности за нарушение карантинных мероприятий.