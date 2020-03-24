"Укрзализныця" планирует предоставить заказ услуги перевозок в вагонах на длительные сроки

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"Речь идет о возможности заказа услуги перевозок в вагонах компании на длительные сроки, при взаимной ответственности за их выполнение обеих сторон договора", - сообщает "Укрзализныця".

От заказчика потребуется равномерность отгрузки, а компания обеспечит своевременную подачу вагонов, в случае заказа графиковых маршрутов - еще и гарантированное время доставки груза.

"Укрзализныця" намерена предложить снижение стоимости своих услуг.

"Чем на более длительный срок будет заказываться услуга, тем ниже будет цена за вагоны. Первые пилотные проекты планируется начать в апреле-мае, а системную работу с долгосрочными продуктами организовать в течение полугода", - сообщает компания.

"Укрзализныця" сообщает, что грузоотправители смогут гарантированно получать заявленные вагоны вовремя, формировать заказ сразу на весь необходимый им период, четко планировать свою работу, а перевозчик сможет более равномерно распределять ресурсы, нивелируя фактор сезонности, а также избегать периодов значительного колебания спроса и предложения на рынке перевозок в вагонах.