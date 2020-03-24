Очереди грузовиков на границе с Польшей сократились

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщила Государственная таможенная служба в Телеграм-канале во вторник, очередь на въезд в указанных пунктах стоит только в "Краковце" - 170 грузовиков.

Похожая ситуация сложилась на границе с Венгрией - в пункте пропуска "Тиса" выезда ожидает 200 фур, с Румунией - 15 грузовиков на выезд, на въезд в обеих пунктах очередей нет.

На границе со Словакией в пункте пропуска "Ужгород" выезда ожидает 120 грузовиков и еще 20 стоит на въезд, свидетельствуют данные таможни.