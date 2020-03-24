В Украине за сутки зафиксировали 11 новых случаев заражения коронавирусом

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава сообщает БизнесЦензор.

Из зафиксированных случаев - 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки зафиксировано 11 новых случаев.

В настоящее время коронавирус обнаружен в: Днепропетровской области - 2 случая; Донецкой обл. - 1 случай; Житомирской обл. - 2 (1 летальный) случая; Ивано-Франковской обл. – 5 (1 летальный) случаев; г.Киев - 29 случаев; Киевской обл. - 15 случаев, из них 10 за последние сутки; Львовской обл. - 2 случая; Тернопольской обл. - 2 случая, из которых 1 за последние сутки; Черновицкой обл. - 25 случаев (1 летальный); Черкасской обл. - 1 случай.