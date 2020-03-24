БизнесЦензор

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24.03.20 09:34

Украина продолжит выполнять обязательства перед кредиторами, – Кабмин

Правительство Украины, несмотря на новые вызовы, не видит никаких оснований для реструктуризации государственного долга и призывает не спекулировать на теме долговой политики.

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Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Украина к потенциальному кризису подходит более подготовлено, чем в 2008 году. У нас и значительные резервы, и высокая ликвидность банков, и все макроэкономические параметры значительно в лучшем состоянии", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кабмин отмечает, что международные резервы на самом высоком за последние годы уровне, инфляция - рекордно низкая, государственный бюджет - сбалансирован, а показатель прямого государственного долга к ВВП упал до рекордно низких 44,3%.

"Несмотря на сложную ситуацию в связи с распространением коронавируса, Министерство финансов продолжает реализовывать Среднесрочную стратегию управления государственным долгом, располагает диверсифицированными источниками привлечения средств для финансирования государственного бюджета и продолжит выполнять свои обязательства перед кредиторами в полном объеме", – отмечается в сообщении.

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