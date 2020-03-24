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24.03.20 09:16

Необходимость введения чрезвычайного положения в Украине пока отсутствует, – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что на данный момент необходимость во введении чрезвычайное положение в Украине.

шмыгаль

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"На данный момент нет необходимости вводить чрезвычайное положение в Украине. Чрезвычайное положение вводится тогда, когда есть чрезвычайные события. Сегодня развитие коронавируса в Украине достаточно умеренно по сравнению со многими странами Европы", - сказал Шмыгаль в эфире телеканала ICTV.

Премьер добавил, что предпринимаемые на данный момент властью меры достаточны.

В то же время он указал, что в ближайшие несколько недель ситуация может измениться в связи с распространением коронавируса.

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