Необходимость введения чрезвычайного положения в Украине пока отсутствует, – Шмыгаль

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"На данный момент нет необходимости вводить чрезвычайное положение в Украине. Чрезвычайное положение вводится тогда, когда есть чрезвычайные события. Сегодня развитие коронавируса в Украине достаточно умеренно по сравнению со многими странами Европы", - сказал Шмыгаль в эфире телеканала ICTV.

Премьер добавил, что предпринимаемые на данный момент властью меры достаточны.

В то же время он указал, что в ближайшие несколько недель ситуация может измениться в связи с распространением коронавируса.