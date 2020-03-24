Премьер анонсировал создание стабилизационного фонда на 200 млрд

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Политики сегодня должны позаботиться о людях, нуждающихся в помощи. Это первый и основной вопрос. И второе – это позаботиться о нашем бизнесе, который после кризисного периода будет вытаскивать нашу экономику вверх. Для этого мы создаем Стабилизационный фонд государства, размер которого составит примерно 200 млрд грн", – сообщил премьер.

Глава правительства подчеркнул, что сейчас Украина имеет намного более сильные позиции, чем это было во время предыдущих кризисов.

"Международные резервы на самом высоком за последние годы уровне, инфляция – рекордно низкая, государственный бюджет – сбалансирован, а показатель государственного долга к ВВП упал до рекордно низких 44,3%", – отметил Шмыгаль.