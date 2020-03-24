БизнесЦензор

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24.03.20 08:42

Премьер анонсировал создание стабилизационного фонда на 200 млрд

Власти Украины работают на созданием стабилизационного фонда государства, объем которого составит около 200 млрд грн.

Премьер анонсировал создание стабилизационного фонда на 200 млрд

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Политики сегодня должны позаботиться о людях, нуждающихся в помощи. Это первый и основной вопрос. И второе – это позаботиться о нашем бизнесе, который после кризисного периода будет вытаскивать нашу экономику вверх. Для этого мы создаем Стабилизационный фонд государства, размер которого составит примерно 200 млрд грн", – сообщил премьер.

Глава правительства подчеркнул, что сейчас Украина имеет намного более сильные позиции, чем это было во время предыдущих кризисов.

"Международные резервы на самом высоком за последние годы уровне, инфляция – рекордно низкая, государственный бюджет – сбалансирован, а показатель государственного долга к ВВП упал до рекордно низких 44,3%", – отметил Шмыгаль.

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