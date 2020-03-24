Мировые цены на золото показали самый высокий дневной рост в истории

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

В долларовом выражении это самый высокий дневной рост за всю истории наблюдений, с 1984 года, а в процентном - с марта 2009-го, подметил MarketWatch.

Ослабление доллара и, соответственно, рост цен на золото вызвало заявление Федрезерва о том, что он не будет ограничивать программу количественного смягчения каким-либо объемом и будет выкупать столько активов, сколько потребуется.

Вечером понедельника цена скорректировалась до $1569,3 на унцию, к цене пятницы рост составил 5%.