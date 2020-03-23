"Нафтогаз" снизил цены на газ для населения на март еще на 14%, – премьер

Как сообщает пресс-служба Кабмина, это на 14% меньше, чем в феврале 2020 года, передает БизнесЦензор.

"Оптовая цена на природный газ, которую правительство и "Нафтогаз" обеспечили для нужд населения и производителей тепла в марте 2020 года, на 14% меньше, чем в прошлом месяце. Это позволяет региональным сбытовым компаниям обеспечить снижение тарифа на 9-13% по сравнению с февралем", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как сообщает НАК "Нафтогаз", такая цена в марте сформировалась благодаря тому, что на внутреннем рынке появился новый ликвидный ценовой индикатор.

В частности, "Оператор газотранспортной системы Украины" провел тендер на закупку газа на период поставки на март-декабрь 2020 года и торги продемонстрировали, что в Украине существует значительная конкуренция, которая приводит к снижению оптовых цен на куплю-продажу газа.

"При расчете цены газа для населения на март "Нафтогаз" решил принять во внимание новые рыночные обстоятельства. Поскольку постановлением Кабинета министров задается максимально допустимый уровень цены, "Нафтогаз" выбрал наименьшую индикативную цену из двух возможных опций: рассчитанной по постановлению Кабмина и средневзвешенной цены победителей по результатам торгов на поставку газа "Оператору ГТС Украины", – отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" установил оптовую цену на природный газ для нужд населения на февраль в размере 3,95 тыс. грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки сбытовых компаний и расходов на транспортировку).

По данным компании, это на 15% меньше, чем в январе 2020 года и на 37% ниже, чем в феврале 2019 года, а также является самой низкой оптовой ценой "Нафтогаза" для населения с апреля 2016 года.

Напомним, Кабинет министров своим постановлением №17 от 24 января внес изменения в положение о возложении специальных обязательств на рынке газа, привязав цену продажи газа НАК "Нафтогаз Украины" для нужд населения к цене на нидерландском хабе TTF.

Как пояснили в НАК "Нафтогаз Украины", таким образом оптовая цена на газ для нужд населения будет складываться из цен на газ на хабе TTF, разницы между ценой на TTF и ценой газа на границе Украины, платы за вход в украинскую ГТС по установленным НКРЭКУ тарифам, а также торговой наценки "Нафтогаза".

Таким образом, в январе 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей составила 4,65 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и затрат на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).