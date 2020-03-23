ЕС создаст "зеленые коридоры" на дорогах для быстрого перемещения товаров

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в видеообращении, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Столь же важно, чтобы медикаменты, защитное снаряжение и другие необходимые товары поступали в больницы, в медицинские пункты и дома престарелых", - сказала фон дер Ляйен.

"Сегодня мы публикуем директивные указания о выделенных путях ("зеленых коридорах" на автомобильных дорогах ЕС)", - объявила фон дер Ляйен.

Она назвала четыре цели, которые предусмотрены этим предложением для улучшения ситуации на европейских дорогах.

Пересечение грузовым транспортом границ по "зеленым коридорам" должно занимать максимум 15 минут. Фон дер Ляйен призвала покончить с ситуациями, как в минувшие выходные, когда пробки на дорогах местами растягивались на 40 км, а ожидание пересечения границы занимало до 18 часов.

Выделенные полосы должны быть доступны для транспортных средств, перевозящих все виды товаров. Цепи снабжения в ЕС тесно интегрированы, и необходима гарантия свободного передвижения всех товаров.

Национальные правительства должны приостановить действие ряда ограничений - например, запрет на движение грузового транспорта в выходные дни или по ночам. В исключительной ситуации должна проявляться гибкость, объяснила глава ЕК.

В-четвертых, Еврокомиссия предлагает сократить административные формальности для работников транспортного сектора любых национальностей, которым нужно помочь быстрее пересекать границу. Санитарный контроль на границе может послужить дополнительной полезной мерой против вируса, но он должен быть организован таким образом, чтобы свободное перемещение товаров не останавливалось, подчеркнула фон дер Ляйен.

"Борьба против вируса займет много времени. Силы и средства, чтобы победить в этой борьбе, будут исходить из нашего большого общего рынка. Это причина, по которой мы должны его защитить", - заявила председатель Европейской комиссии.