Дефицит госбюджета может вырасти до 7% ВВП, – Ковалив

Об этом сообщила замглавы Офиса президента Юлия Ковалив в ходе онлайн-дискусси, организованной Европейской бизнес-ассоциацией, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы учитываем и падение экономики, и дополнительные расходы, которые государство понесет при борьбе с коронавирусом. Если к началу года мы ожидали дефицит госбюджета приблизительно 2% ВВП, то сегодня ожидаем в районе 7%", - сказала Ковалив.

По ее словам, вопросы о потенциальном росте дефицита госбюджета уже обсуждены с международными партнерами.

"Я думаю, в ближайшие два дня мы финализируем все показатели программы (МВФ), и будем дальше двигаться с парламентам - там еще чуть-чуть осталось, чтобы выйти на борд МВФ и получить программу. Важно, что мы также обсуждаем направление всех средств первого транша в бюджет - резервы НБУ достаточные", - отметила Ковалив.

При этом инфляция ожидается на уровне 10% по пессимистическому сценарию, добавила она.

"Мы не можем очень агрессивно увеличивать расходы бюджета. С одной стороны, финансировать их мы можем или за счет программы МВФ, и мы над этим активно работаем, или за счет внутренних заимствований. Потому что по состоянию на сейчас рынок внешних заимствований фактически закрыт - и не только для Украины, а для всех развивающихся рынков", - пояснила она.

Ковалив добавила, что введение валютных ограничений не обсуждается.

"Валютных ограничений вводить не будем. Если ситуация остается такой же, нет никакой спекулятивной паники и бизнес сам не подогревает эту ситуацию, то мы проходим спокойно, без никаких ограничений валютных операций", - пояснила Ковалив.