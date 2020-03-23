Сегодня в Украине достаточно тест-систем, – Минздрав

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает БизнесЦензор.

Ляшко напомнил, что сегодня в Украину прибыл самолет из Китая, который доставил два вида тестов для диагностики коронавирусной болезни COVID-19.

"Волноваться, что у нас не будет хватать тест-систем не требуется. Система здравоохранения отрабатывает все алгоритмы и работает, чтобы никто не остался без тестирования, или с неустановленным диагнозом", – сообщил Ляшко.

Кроме того, по его словам, сейчас в Министерстве здравоохранения создана рабочая группа по пересмотру стандартов оказания медицинской помощи. Такие просмотры проводятся не впервые, ведь постоянно происходят обновления информации, данных в соответствии с измененными рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

В частности, планируется пересмотр алгоритмов тестирования, предоставления лечения, санитарной сортировки и тому подобное. Будут четко прописаны критерии госпитализации.

Кроме этого, в обновленном стандарте будут прописаны и правила для патологоанатомов.

"Лично мною дано распоряжение подготовить приказ Минздрава для того, чтобы во всех случаях смерти от пневмонии, и в настоящее время, и в предыдущий период, были взяты образцы материала для исследования на коронавирусную инфекцию", – подчеркнул Ляшко и добавил, что это нужно для того, чтобы иметь анализ, как система здравоохранения выявляет и реагирует на коронавирусной инфекцией.

Заместитель министра также призвал соблюдать правила карантина, особенно людей старшего и пожилого возраста. Ляшко подчеркнул, что вопрос обеспечения и доставки к таким людям продуктов, лекарств, пенсий также на контроле в правительстве.

Ляшко сообщил, что на сегодня зарегистрировано 73 случая коронавирусной болезни, в частности, за минувшие сутки было зафиксировано 26 новых случаев. В Черновицкой области зафиксировано 25 случаев (один летальный, одно выздоровление), Житомирской - 2 случая (один летальный), Киевской - 5, Донецкой - 1, Днепропетровской - 2, Ивано-Франковской - 5 (один летальный), Львовской - 2, Тернопольской - 1, Черкасской - 1 и в Киеве - 29.