Кабмин запретил выезд туристов за границу (обновлено)

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook, передает БизнесЦензор.

"С завтрашнего дня в Украине будет работать только Международный аэропорт "Борисполь". С 12:00 24 марта также будет запрещен вылет пассажиров в авиапутешествиях с целью туризма. Извините за неудобства, но это вынужденная мера для предотвращения распространения корнавируса", – написал Криклий.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль на своем канале в Telegram уточнил, что согласно решению правительства с 12:00 гражданам в целом запрещено покидать Украину с туристической целью.

"Деятельность всех аэропортов, кроме "Борисполя", – будет прекращена. Это касается исключительно пассажирских перевозок. Исключение составляют меры государственной необходимости по отдельным приказам соответствующих министерств", – сообщил премьер.

Напомним, Кабинет министров принял решение об ограничении пассажирских перевозок на территории Украины для предотвращения распространения коронавирусной инфекции: в Киеве, Днепре и Харькове с 17 марта работу прекратил метрополитен, с полудня 18 марта в Украине прекращены железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, введены ограничения работы общественного транспорта.