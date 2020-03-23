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23.03.20 17:21

Кабмин ввел запрет на экспорт спирта

Кабинет министров на внеочередном заседании в понедельник, 23 марта, принял решение временно запретить экспорт этилового спирта.

Кабмин ввел запрет на экспорт спирта

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своем канале в Telegram.

"Правительство приняло решение до 1 июня запретить экспорт этилового спирта с территории Украины. Посты контроля на выездах из предприятий, производящих этиловый спирт, должны обеспечить контроль, куда и кому отгружается спирт", – сообщил Шмыгаль.

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Как сообщалось, госпредприятие "Укрспирт" объявило о приостановке отгрузки спирта на экспорт еще 19 марта, в связи с повышенным спросом на медицинский спирт в Украине из-за распространения вирусного заболевания COVID-19.

Ранее "Укрспирт" запустил в работу еще 4 завода из-за повышенного спроса на медицинский спирт в связи с распространением коронавируса. В целом работает 14 спиртзаводов госкомпании.

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