БизнесЦензор

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23.03.20 17:30

Минцифры запустит инкубатор антикризисных проектов

Министерство цифровой трансформации Украины запустит инкубатор антикризисных проектов AC Lab21.

Минцифры запустит инкубатор антикризисных проектов

Об этом говорится в сообщении Министерства в Telegram, передает БизнесЦензор.

"Продолжаем поддерживать инициативы, направленные на преодоление кризиса, связанного с пандемией коронавируса. При поддержке Минцифры, Министерства образования и науки Украины и Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" сеть академических бизнес-инкубаторов YEP вместе с Украинским фондом стартапов запускают совместный онлайн инкубатор антикризисных проектов AC Lab21. Технологическими партнерами проекта являются CISCO и Gravitec.net", - сказано в сообщении.

Anticrisis Lab21 - это платформа поддержки эффективных решений для преодоления мирового кризиса. Команды программистов, студентов, дизайнеров и ученых будут работать над идеями, которые помогут обществу, бизнесу, странам и городам не просто пережить кризис, но и ускорить свое развитие.

Принять участие могут как бизнес-проекты, так и волонтерские инициативы - главное, чтобы они имели положительное влияние на общество.

Можно предлагать приложения для:

Эффективные идеи пройдут интенсивную инкубацию на платформе и представят свои проекты перед жюри, а партнеры предоставят ресурсы для их запуска.

Заявки принимаются и постоянно рассматриваются на сайте http://www.aclab21.org/uk/.

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