Минцифры запустит инкубатор антикризисных проектов

Об этом говорится в сообщении Министерства в Telegram, передает БизнесЦензор.

"Продолжаем поддерживать инициативы, направленные на преодоление кризиса, связанного с пандемией коронавируса. При поддержке Минцифры, Министерства образования и науки Украины и Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" сеть академических бизнес-инкубаторов YEP вместе с Украинским фондом стартапов запускают совместный онлайн инкубатор антикризисных проектов AC Lab21. Технологическими партнерами проекта являются CISCO и Gravitec.net", - сказано в сообщении.

Anticrisis Lab21 - это платформа поддержки эффективных решений для преодоления мирового кризиса. Команды программистов, студентов, дизайнеров и ученых будут работать над идеями, которые помогут обществу, бизнесу, странам и городам не просто пережить кризис, но и ускорить свое развитие.

Принять участие могут как бизнес-проекты, так и волонтерские инициативы - главное, чтобы они имели положительное влияние на общество.

Можно предлагать приложения для:

перехода бизнеса в онлайн или онлайн-обучения;

информирования людей о вирусе и технологических средствах индивидуальной защиты;

организации логистики или координации волонтеров и тому подобное.

Эффективные идеи пройдут интенсивную инкубацию на платформе и представят свои проекты перед жюри, а партнеры предоставят ресурсы для их запуска.

Заявки принимаются и постоянно рассматриваются на сайте http://www.aclab21.org/uk/.