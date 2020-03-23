Курс гривни возобновил падение: доллар превысил 28 грн, евро – 30 грн

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

Таким образом, курс гривни к доллару США упал до уровня января 2019 года, тогда как курс национальной валюты достигал максимального уровня 23,25 грн/$ в конце декабря.

По отношению к европейской валюте гривня потеряла 61 копейку, снизившись до 30,25 грн за евро.

В понедельник Нацбанк еще не сообщал об итогах интервенций на межбанковском валютном рынке для поддержки национальной валюты.

Читайте также: Двухнедельное падение курса гривни приостановилось

Как сообщалось, на минувшей неделе с 16 по 20 марта Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке $1,09 млрд, купив $50 млн.

За неделю с 10 по 13 марта продал на межбанковском валютном рынке $981,6 млн, при этом регулятор не покупал валюту.

НБУ считает причиной давления на курс национальной валюты ухудшение настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса и повышение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.

В то же время Нацбанк оценивает влияние распространения коронавируса на экономику Украины в феврале и в начале марта как ограниченное и нейтральное.