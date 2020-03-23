Бизнес призвал "Укрзализныцю" отложить введение новых правил перевозки грузов

Как сообщает Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА), после анализа нового договора компании пришли к выводу, что многие положения нуждаются в пересмотре или более детальной проработке, передает БизнесЦензор.

В то же время отмечается, что это невозможно сделать в срок, оставшийся до момента введения договора в действие.

"К тому же, сейчас логистические компании прилагают немало усилий для реорганизации деятельности в условиях карантина и работают в усиленном режиме, а следовательно, не имеют достаточно времени на обработку документа вместе с "Укрзализныцей", – сказано в сообщении.

По информации компаний-членов ЕБА, сейчас "Укрзализныця" отказывается подтверждать планы грузовых перевозок для тех, кто еще не присоединился к новому договору.

Эксперты Комитета по логистике Ассоциации убеждены, что такие действия являются неприемлемыми, ведь могут просто остановить работу крупнейших грузоотправителей (производителей продукции), что в сегодняшних условиях может еще больше осложнить экономическую ситуацию в стране.

"Учитывая стратегическую роль логистических компаний в поддержке экономической активности и сверхсложные условия, в которых сейчас вынужден работать бизнес, Европейская бизнес-ассоциация призывает отсрочить введение в действие нового договора на два месяца – до 1 июня 2020 года. А также учесть предложения Ассоциации внести изменения, отражать также и позицию и интересы заказчиков услуг", – подчеркивается в сообщении.