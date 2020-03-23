БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
23.03.20 16:27

Бизнес призвал "Укрзализныцю" отложить введение новых правил перевозки грузов

С 1 апреля 2020 года "Укрзализныця" планирует ввести в действие новый договор о предоставлении услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом, бизнес призывает отложить это решение.

Бизнес призвал "Укрзализныцю" отложить введение новых правил перевозки грузов

Как сообщает Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА), после анализа нового договора компании пришли к выводу, что многие положения нуждаются в пересмотре или более детальной проработке, передает БизнесЦензор.

В то же время отмечается, что это невозможно сделать в срок, оставшийся до момента введения договора в действие.

"К тому же, сейчас логистические компании прилагают немало усилий для реорганизации деятельности в условиях карантина и работают в усиленном режиме, а следовательно, не имеют достаточно времени на обработку документа вместе с "Укрзализныцей", – сказано в сообщении.

По информации компаний-членов ЕБА, сейчас "Укрзализныця" отказывается подтверждать планы грузовых перевозок для тех, кто еще не присоединился к новому договору.

Эксперты Комитета по логистике Ассоциации убеждены, что такие действия являются неприемлемыми, ведь могут просто остановить работу крупнейших грузоотправителей (производителей продукции), что в сегодняшних условиях может еще больше осложнить экономическую ситуацию в стране.

"Учитывая стратегическую роль логистических компаний в поддержке экономической активности и сверхсложные условия, в которых сейчас вынужден работать бизнес, Европейская бизнес-ассоциация призывает отсрочить введение в действие нового договора на два месяца – до 1 июня 2020 года. А также учесть предложения Ассоциации внести изменения, отражать также и позицию и интересы заказчиков услуг", – подчеркивается в сообщении.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100