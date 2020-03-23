Власти Горишних Плавнив купили лодку для кошения камыша за 6 миллионов. ФОТО

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до 15 мая заказчику должны поставить лодку-комбайн WorkerMachines DF 950 для скашивания водной растительности производительностью 2 500-4 000 кубометров в час, длиной 13,5 м и весом 15 тонн, рассчитанный на 1-3 человека персонала. Гарантийный срок оборудования составляет 1 год.

Цена соглашения на 0,5% ниже ожидаемой стоимости закупки в 6,05 млн грн.

Как отмечает издание, недавно Коростень Житомирской области и Кременчуг Полтавской области купили по машине-амфибии Truxor T40 производства шведской фирмы Dorotea Mekaniska AB по цене 3,5 млн грн. Это почти вдвое дешевле, но шведская машина-амфибия значительно меньше лодки-комбайна и имеет вдвое меньше гидравлических агрегатов – четыре вместо восьми.

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ООО "Подъемно-транспортное оборудование" зарегистрировано в Днепре на директора Павла Левчука из Каменского. Оно имеет производство в г. Александрия Кировоградской области по ул. Светловодской, 35 и по ул. Ефремова, 27, где прописано ООО "Александрийский завод подъемно-транспортного оборудования" Светланы и Оксаны Куликовых.

Единственным конкурентом победителя тендера было криворожское ООО "Новые энергетические системы" Николая Мороза из Кривого Рога и Николая Григора из с. Войновка Александрийского района Кировоградской обл. Оно имеет производство по ул. Церковной, 3 в Кривом Роге.