Goldman Sachs спрогнозировал падение мирового ВВП из-за коронавируса

Согласно прогнозу инвестбанка, падение глобальной экономики может стать крупнейшим в послевоенной истории, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

По мнению аналитиков банка, беспрецедентные меры правительств мировых стран по сдерживанию эпидемии коронавируса могут спровоцировать рецессию мировой экономики.

"Коронакризис – или, если быть более точными, ответ на кризис – является физическим (в отличие от финансового) сдерживающим фактором для экономической активности, беспрецедентным в послевоенной истории", – написал инвестбанк клиентам.

Goldman Sachs ожидает, что развитые экономики "очень резко сократятся" во втором квартале, включая падение экономической активности в США на 24%. Это в два с половиной раза больше предыдущего послевоенного антирекорда.

Читайте также: Bank of America снизил прогноз темпов роста мировой экономики до нуля

Как сообщалось, ранее генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Хосе Анхель Гурриа заявил, что убытки от пандемии коронавируса уже превысили ущерб от глобального финансового кризиса 2008 года и от терактов 11 сентября 2001 года.