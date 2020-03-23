Миграционная служба не будет штрафовать за просрочку документов в период карантина

Об этом говорится в сообщении Службы в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Миграционная служба не будет применять штрафные санкции за несвоевременное обращение в подразделения ГМС в период карантина Миграционная служба делает все возможное, чтобы граждане на период принятия в Украине карантинных мер воздержались от посещения подразделений ГМС и имели возможность решить свои вопросы дистанционно", - сказано в сообщении.

Поэтому во время карантина к субъектам обращения не будут применяться никакие штрафы в связи с несвоевременным обращением для оформления паспорта гражданина Украины в форме карты (ID-карты), несвоевременным вклеиванием фотографий в паспорт гражданина Украины в форме книжечки по достижению лицом соответствующего возраста или нарушением миграционного законодательства иностранцами и лицами без гражданства, которые на законных основаниях находятся в Украине.

Также ГМС прекращает онлайн-запись в электронную очередь для оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу. При этом запись в электронную очередь на оформление паспорта гражданина Украины будет работать, но обслуживание субъектов обращения будет осуществляться только в исключительных случаях и только в определенных подразделениях ГМС по предварительно установленным для каждого из них графику обслуживания.

Одновременно с тем лица, которые уже осуществили предоплату административных услуг, смогут воспользоваться уплаченной квитанцией после окончания карантина.

Также Миграционная служба напоминает, что в этот период в ГМС можно обратиться дистанционно: