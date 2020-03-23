БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
23.03.20 20:51

Власти Германии направят 156 миллиардов евро на преодоление последствий коронавируса

Кабинет министров Германии в ходе экстренного заседания в понедельник, 23 марта, одобрил беспрецедентный в истории ФРГ пакет помощи для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса SARS-CoV-2 объеме 156 миллиардов евро путем увеличения госдолга.

Власти Германии направят 156 миллиардов евро на преодоление последствий коронавируса

Заседание кабинета министров прошло без физического присутствия канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая находится на карантине и руководила им в режиме телефонной конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Предполагается, что бундестаг проголосует за предложенный правительством ФРГ пакет помощи 25 марта, бундесрат – 27 марта.

Предложения Кабмина Германии предполагают, что 50 миллиардов евро будет предоставлено на поддержку самозанятых граждан, а также малых и микропредприятий.

Также принят пакет мер социальной поддержки населения. В частности, квартиросъемщики будут защищены от потери жилья даже при наличии задолженности по арендной плате. Упрощен и доступ к социальному пособию по безработице Hartz-IV, а также условия временного перехода на сокращенный график труда.

Отдельный законопроект касается финансовой помощи больницам. В закон о защите от инфекций предполагается внести изменения, расширяющие полномочия федеральных властей в борьбе с пандемиями.

Кроме того, будет создан Фонд экономической стабильности объемом 600 млн евро. Он будет включать кредитные гарантии на общую сумму 400 млрд евро, которые откроют компаниям дополнительный доступ к капиталу в кризисные времена. Еще 100 млрд евро выделят на тот случай, если государству придется вступить в долю в находящихся на грани банкротства предприятиях. И еще 100 млрд евро будут предоставлены для специальных программ немецкого банка развития KfW.

Читайте также: Германия защитит свои фирмы от поглощения иностранцами

Для финансирования пакета помощи правительство Германии планирует приостановить действие закрепленного в Основном законе "долгового тормоза". Тем самым решение кабинета министров прерывает проводившуюся на протяжении последних лет политику по предотвращению роста госдолга. Берлину удавалось избегать новой задолженности с 2014 года.

В Германии коронавирус выявлен у более чем 26 тысяч человек.

В Китае, с которого началась вспышка SARS-CoV-2, новые заражения почти не фиксируются на протяжении последних недель. На данный момент наиболее пострадавшей страной является Италия, в которой коронавирусом заразились 59 тысяч человек, 5,5 тысячи скончались. На третье место в мире по числу зараженных вышли США, в которых подтверждено более 35 тысяч случаев коронавируса.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100