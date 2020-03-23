ProZorro призвало Кабмин упростить закупки для противодействия COVID-19

Об этом говорится в сообщении предприятия, передает БизнесЦензор.

Госпредприятие отмечает, что на прошлой неделе Верховная Рада приняла "антикоронавирусний" закон №530, предусматривающий выведение закупок для преодоления коронавирусной инфекции из-под действия закона "О публичных закупках". Согласно ему, государственные учреждения и учреждения здравоохранения смогут напрямую закупать необходимые лекарства, медизделия, лабораторное и медицинское оборудование для противодействия коронавирусу, только отчитываясь об этих закупки в системе ProZorro по факту.

Для внедрения закона Кабмин определил четкий перечень товаров и услуг для преодоления COVID-19, а также порядок проведения таких закупок.

"Но это постановление наоборот усложнит и искусственно затянет процесс закупок и создаст дополнительную нагрузку на работников, которые будут работать в условиях пандемии", – подчеркивается в сообщении.

Так, что предусматривает принятое постановление №225:

Государственный заказчик (например, больница) должен опубликовать в системе ProZorro объявлене о покупке вместе с технической спецификацией товара, которык закупают;

Впоследствии должен проверить, не внесен ли потенциальный поставщик в реестр коррупционеров, или не совершал согласованные антиконкурентные действия на торгах и тому подобное;

Затем проводит переговоры с участником;

В конце заказчик заключает договор о закупке с поставщиком товара не ранее чем через 48 часов с момента публикации информации о закупке. Поэтому заказчики будут вынуждены ждать двое суток для покупки жизненно необходимых товаров, чтобы не нарушить закон.

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"В условиях, когда все силы и ресурсы возложены на борьбу с эпидемией, важно облегчать проведение критически важных закупок. Вместо этого принятое Кабмином постановление будет отбирать время и силы людей и создаст риск нехватки необходимых лекарств, средств индивидуальной защиты и оборудование, когда они жизненно необходимым. И лишний и ничем не оправданный контроль будет вредить нашей общей цели - эффективному противодействию распространению коронавирусной инфекции", – сказано в сообщении.

Кроме того, госпредприятие отмечает, что принятые правительством изменения предусматривают внесение технических изменений в электронную систему публичных закупок ProZorro, что вообще сделает невозможным проведение закупок для противодействия COVID-19 в ближайшее время.

"Призываем Кабинет министров вернуться к редакции, которая была разработана департаментом сферы публичных закупок Минэкономики и направлена ​​в Кабмин 20 марта. Она предусматривает максимально простой и прозрачный механизм для государственных заказчиков: учреждение проводит переговоры с поставщиком, заключает договор и только отчитывается о нем и дальнейшем ходе закупки в системе ProZorro. Это позволит государственным заказчикам проводить закупки необходимых медикаментов, средств индивидуальной защиты и оборудование за один день", – подчеркивается в сообщении.