Крупнейшая сеть маркетов АТБ повысила цены на социальные продукты питания

Как пояснили в пресс-службе компании, повышение цен связано со стремительным ростом закупочных цен от поставщиков, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В итоге продукты из "борщевого набора" (картофель, капуста, лук, морковь) в магазинах сети подорожали на 35-128%, сахар – на 8%, макаронные изделия – на 9,5%, крупы – на 11%, гречка – на 51%, мука – на 5%, яйца – на 6%.

По данным компании, повышение цен поставщиков связаны с карантинными мерами, в частности с запретом на большое количество работников в одном помещении, транспортными ограничениями.

Читайте также: Сеть АТБ ввела ограничение на продажу товаров в одни руки

Как сообщалось, сеть АТБ с 18 марта на время карантина ввела во всех магазинах ограничения по продаже товаров в одни руки.

Корпорация "АТБ" – объединение компаний в сфере розничной торговли, производства и продажи продуктов питания. В состав корпорации входит розничная компания "АТБ-маркет", кондитерская фабрика "Квитень" (ТМ Bravissimo, "Квитень", Biscuits Collection), мясная фабрика "Фаворит Плюс" (ТМ "Добров", "Мясная лавка", "Колбасный ряд"), спорткомплекс "Восход" в Днепре. В корпорации насчитывается более 64 тыс. сотрудников.

Владельцами сети АТБ являются трое днепровских бизнесменов - Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков и Виктор Карачун.