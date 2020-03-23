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23.03.20 21:00

КГГА выдала 225 тысяч спецбилетов для поездок в транспорте Киева

За прошлые сутки Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации, который обеспечивает выдачу специальных билетов, выдал более 225 тыс. проездных документов по заявкам предприятий и учреждений, критически важных для жизнедеятельности Киева.

КГГА выдала 225 тысяч спецбилетов для поездок в транспорте Киева

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-брифинге относительно ситуации в Киеве в условиях введенных противоэпидемических мероприятий и ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

"Для тех, кто пытается "нарисовать" билет и продать его в интернете, хочу подчеркнуть, что такой билет работает только вместе с предъявленным удостоверением, которое подтверждает работу человека в той сфере, которая определена социально важной", - заявил Кличко.

Как сообщалось, с 23 марта пассажирский транспорт Киева перевозит только сотрудников тех предприятий, которые обеспечивают критические важные сферы жизни Киева - медицинских работников, спасателей, правоохранителей, работников сферы ЖКХ, сотрудников стратегических предприятий, а также тех, кто работает в продуктовых магазинах и аптеках.

Они могут использовать общественный транспорт при наличии специального пропуска.

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