"Укрпошта" планирует сделать услугу адресной доставки с карты бесплатной

Об этом сообщает Интнерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Как сообщает генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский, в связи карантинными мерами большое количество пенсионеров "застряли в своих домах в селе и не могут доехать до райцентра, чтобы снять деньги на жизнь".

Смелянский напомнил, что банковские отделения есть всего в 6% населенных пунктах страны.

"У нас есть решение - и оно будет уже в ближайшее время вынесено на рассмотрение Кабинета министров: быстро переводить пенсионеров в селах на получение пенсий в "Укрпоште". Принимать их заявления и не терроризировать людей", - сказал Смелянский.

Смелянский также сообщил, что будет просить Кабмин обязать Пенсионный фонд соблюдать уже существующие законы и предоставить пенсионерам возможность выбора места получения пенсионных выплат.

По словам гендиректора "Укрпошты", заявления от пенсионеров в сложившейся ситуации в порядке исключения можно разрешить принимать в телефонном или письменном формате, передав их через почтальона.

Смелянский также отметил, что в планах компании - сделать услугу доставки средств с банковской карты "С карточки домой" почтальонами "Укрпошты" бесплатной.

Как отмечается на сайте почтового оператора, при выборе опции "С карточки домой", почтальон принесет перевод по указанному адресу и передаст непосредственно в руки получателя в течение двух рабочих дней. Для получения перевода получателю необходимо лишь предъявить почтальону паспорт. Опция работает для любых населенных пунктов Украины. Сейчас стоимость перевода при выборе опции "С карточки домой" составляет 1% от суммы перевода +19 грн и оплачивается отправителем.

Как сообщалось, Кабинет министров принял решение об ограничении пассажирских перевозок на территории Украины для предотвращения распространения коронавирусной инфекции: в Киеве, Днепре и Харькове с 17 марта работу прекратил метрополитен, с полудня 18 марта в Украине прекращены железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, введены ограничения работы общественного транспорта.