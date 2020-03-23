ОПЗ показал 3 миллиона прибыли после 750 миллионов убытка годом ранее

Об этом свидетельствует информация, обнародованная в системе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно повестке дня собрания акционеров ОПЗ, запланированного на 28 апреля, рассматривается несколько возможных вариантов распределения чистой прибыли. В соответствии с ними от 30% до 90% может быть направлено на выплату дивидендов. Кроме того, допускается, что вся чистая прибыль будет направлена на покрытие убытков, полученных от деятельности компании в предыдущие годы.

В соответствии с предварительными показателями, активы компании за год уменьшились на 5% – до 4,87 млрд грн, основные средства на 3% – до 3,49 млрд грн.

Дебиторская задолженность по итогам прошлого года составила 98,32 млн грн, что на 36% меньше, чем на конец 2018 года.

Непокрытый убыток равен 10,19 млрд грн (против 10,27 млрд годом ранее). Текущие обязательства составляют 10,42 млрд грн – на 2% меньше, чем по итогам 2018 года.

На собрании акционеров 28 апреля, среди прочего, планируется сменить тип общества с публичного на частное, а также предварительно предоставить разрешение на заключение договоров по реструктуризации кредиторской задолженности перед НАК "Нафтогаз Украины" (2,32 млрд грн) и Ostchem Holding Limited ($251,24 млн без учета юруслуг, арбитражных услуг и процентов).

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Как сообщалось, ОПЗ в 2018 году сократил чистый убыток почти вдвое (на 725,44 млн грн) по сравнению с 2017 годом – до 750,457 млн грн.

В 2019 году ОПЗ увеличил выпуск карбамида из давальческого сырья на 82,1% – до 324,6 тыс. тонн, но сократил производство аммиака в 4,7 раза – до 29,9 тыс. тонн. На экспорт в прошлом году было перегружено 2 548,5 тыс. тонн аммиака, из них – 18,6 тыс. тонн собственного производства; 352,3 тыс. тонн карбамида, из них – 288,5 тыс. тонн собственного производства.

Предприятие простаивало с конца апреля 2018 года. Его работа была остановлена из-за нарушений давальцем ООО "Всеукраинская Энерго Компания" договора с "Укртрансгазом". ОПЗ называл работу на давальческих условиях единственным возможным вариантом возобновления работы в условиях провала попыток приватизации и накопленной задолженности за газ перед НАК "Нафтогаз Украины". В августе 2019 года завод возобновил работу, отобрав по конкурсу ООО "Агро Газ Трейдинг" и запустив один агрегат аммиака и два агрегата карбамида. Этот договор в результате продления в конце прошлого года действует до 30 апреля 2020 года.

ОПЗ выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой химпродукции на морской транспорт. Государству в лице ФГИ принадлежит 99,5667% акций ОПЗ, 0,0021% – ООО "Конкорд Капитал", другим акционерам-физлицам – 0,4312%.