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23.03.20 14:46

ОПЗ показал 3 миллиона прибыли после 750 миллионов убытка годом ранее

ПАО "Одесский припортовой завод" (ОПЗ) по итогам 2019 года получило 3,09 млн грн чистой прибыли против 750,46 млн грн чистого убытка годом ранее.

ОПЗ показал 3 миллиона прибыли после 750 миллионов убытка годом ранее

Об этом свидетельствует информация, обнародованная в системе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно повестке дня собрания акционеров ОПЗ, запланированного на 28 апреля, рассматривается несколько возможных вариантов распределения чистой прибыли. В соответствии с ними от 30% до 90% может быть направлено на выплату дивидендов. Кроме того, допускается, что вся чистая прибыль будет направлена на покрытие убытков, полученных от деятельности компании в предыдущие годы.

В соответствии с предварительными показателями, активы компании за год уменьшились на 5% – до 4,87 млрд грн, основные средства на 3% – до 3,49 млрд грн.

Дебиторская задолженность по итогам прошлого года составила 98,32 млн грн, что на 36% меньше, чем на конец 2018 года.

Непокрытый убыток равен 10,19 млрд грн (против 10,27 млрд годом ранее). Текущие обязательства составляют 10,42 млрд грн – на 2% меньше, чем по итогам 2018 года.

На собрании акционеров 28 апреля, среди прочего, планируется сменить тип общества с публичного на частное, а также предварительно предоставить разрешение на заключение договоров по реструктуризации кредиторской задолженности перед НАК "Нафтогаз Украины" (2,32 млрд грн) и Ostchem Holding Limited ($251,24 млн без учета юруслуг, арбитражных услуг и процентов).

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Как сообщалось, ОПЗ в 2018 году сократил чистый убыток почти вдвое (на 725,44 млн грн) по сравнению с 2017 годом – до 750,457 млн грн.

В 2019 году ОПЗ увеличил выпуск карбамида из давальческого сырья на 82,1% – до 324,6 тыс. тонн, но сократил производство аммиака в 4,7 раза – до 29,9 тыс. тонн. На экспорт в прошлом году было перегружено 2 548,5 тыс. тонн аммиака, из них – 18,6 тыс. тонн собственного производства; 352,3 тыс. тонн карбамида, из них – 288,5 тыс. тонн собственного производства.

Предприятие простаивало с конца апреля 2018 года. Его работа была остановлена из-за нарушений давальцем ООО "Всеукраинская Энерго Компания" договора с "Укртрансгазом". ОПЗ называл работу на давальческих условиях единственным возможным вариантом возобновления работы в условиях провала попыток приватизации и накопленной задолженности за газ перед НАК "Нафтогаз Украины". В августе 2019 года завод возобновил работу, отобрав по конкурсу ООО "Агро Газ Трейдинг" и запустив один агрегат аммиака и два агрегата карбамида. Этот договор в результате продления в конце прошлого года действует до 30 апреля 2020 года.

ОПЗ выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой химпродукции на морской транспорт. Государству в лице ФГИ принадлежит 99,5667% акций ОПЗ, 0,0021% – ООО "Конкорд Капитал", другим акционерам-физлицам – 0,4312%.

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