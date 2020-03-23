"Укрэнерго" спрогнозировало падение потребления электроэнергии на 8%

Такой прогноз обнародовал оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго", передает БизнесЦензор.

По данным компании, с момента внедрения карантина 12 марта из-за угрозы эпидемии коронавируса COVID-19 потребление электроэнергии в Украине снизилось почти на 4%: с 411 млн кВт-ч до введения карантина 11 марта до 395,6 кВт-ч 19 марта.

"Укрэнерго" отмечает, что ограничения работы ТРЦ, предприятий сферы услуг, учебных заведений, промпредприятий из-за карантина, снижению потребления электроэнергии способствует теплая весенняя погода.

Так, среднесуточная температура в течение 11-19 марта во 2020 году была на 1°С выше, чем в аналогичный период 2019 года: 5,7°С против 4,7°С. Вместе с тем, среднесуточное потребление в аналогичном периоде 2019 года было выше почти на 7%.

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"Уменьшению электропотребления в дальнейшем будет способствовать, как дальнейшее весеннее потепление, так и постепенное снижение объемов теплоснабжения при достижении среднесуточной температуры + 8°С в течение определенного периода. В итоге в марте прогнозируется уменьшение месячного объема потребления на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", – сказано в сообщении.

"Укрэнерго" также ожидает снижения суточного максимума потребления до 18 300 МВт по сравнению с 20 100 МВт в марте 2019 года.

"Одним из основных последствий снижения потребления является ограничение импорта электроэнергии, производства электроэнергии из традиционной генерации и возобновляемых источников энергии (ВИЭ) во время пиковых нагрузок в энергосистеме. Эти меры будут применяться для соблюдения границ оперативной безопасности энергосистемы Украины", – сказано в сообщении.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК принадлежит государству в лице Министерства финансов.