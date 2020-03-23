Уже два нардепа заразились коронавирусом, – СМИ

Об этом со ссылкой на источники в депутатском корпусе сообщает УП, передает БизнесЦензор.

"Экспресс-тесты (Лукашева) были отрицательными, ПЦР (тест методом полимеразной цепной реакции – ред.) подтвердил", - сказал источник.

Первые тесты Лукашева были отрицательные, однако в воскресенье, 22 марта пришло подтверждение о коронавирусе с последнего забора биоматериала.

На прошлой неделе у депутата ОПЗЖ была температура, сейчас он чувствует себя лучше.

На внеочередном заседании Верховной Рады 17 марта Лукашева не было. Последний раз он был на комитете 10 марта.

Депутата Горбенко поставили на еще одно исследование, его проверяют.

Сергея Шахова госпитализировали с пневмонией.