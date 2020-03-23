Регулятор установил минимальную плату за доставку газа, – "Ривнегаз"

Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Ривнегаза" сообщает БизнесЦензор.
6 марта НКРЭКУ приняла постановление 580, которое предусматривает минимальную плату для следующих категорий потребителей:
- новые потребители и/или домохозяйства, имеющие период потребления природного газа меньше девяти месяцев
- домохозяйства, которые длительное время не пользовались газом, в том числе которым прекращено распределение газа путем опломбирования, но они не отделены от системы газоснабжения и не подали заявление на расторжение договора на распределение.
Размер минимальной платы, в зависимости от наличия газового оборудования.
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Домохозяйства с газовой плитой
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3,9грн
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Домохозяйства с газовой плитой и газовой колонкой
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12,6 грн
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Домохозяйства с автономным отоплением
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31,4 грн
"Обновленные счета потребители получат в апреле. Тем, кто уже оплатил по квитанциям в январе и феврале, осуществят пересчет. Средства останутся на лицевых счетах потребителей. Для этого не нужно писать отдельных заявлений и обращаться в контакт-центр", - сообщает компания.
Для расчета минимальной платы за доставку для домохозяйств НКРЭКУ использовала действующие нормы потребления газа. Они рассчитаны на основании постановления Кабинета Министров Украины от 27 февраля 2019 № 143 "Вопросы потребления природного газа".
Размер минимальной платы для домохозяйств, использующих газ комплексно, рассчитан исходя из среднемесячного объема потребления в межотопительный период. Ранее для этой категории потребителей стоимость платы за доставку газа рассчитывалась на квадратуру помещения или дома.