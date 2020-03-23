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23.03.20 13:08

Регулятор установил минимальную плату за доставку газа, – "Ривнегаз"

НКРЭКУ утвердила минимальный размер платы за доставку газа. Решение коснется новых потребителей, домохозяйств, потребляющих газ менее девяти месяцев и которые не пользовались газом. Размер минимального платежа в Ривненской области составит от 3,9 грн до 31,4 грн в месяц. Он будет действовать с 1 января 2020 года.

Регулятор установил минимальную плату за доставку газа, – "Ривнегаз"

Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Ривнегаза" сообщает БизнесЦензор.

6 марта НКРЭКУ приняла постановление 580, которое предусматривает минимальную плату для следующих категорий потребителей:

Размер минимальной платы, в зависимости от наличия газового оборудования.

Домохозяйства с газовой плитой

3,9грн

Домохозяйства с газовой плитой и газовой колонкой

12,6 грн

Домохозяйства с автономным отоплением

31,4 грн

"Обновленные счета потребители получат в апреле. Тем, кто уже оплатил по квитанциям в январе и феврале, осуществят пересчет. Средства останутся на лицевых счетах потребителей. Для этого не нужно писать отдельных заявлений и обращаться в контакт-центр", - сообщает компания.

Для расчета минимальной платы за доставку для домохозяйств НКРЭКУ использовала действующие нормы потребления газа. Они рассчитаны на основании постановления Кабинета Министров Украины от 27 февраля 2019 № 143 "Вопросы потребления природного газа".

Размер минимальной платы для домохозяйств, использующих газ комплексно, рассчитан исходя из среднемесячного объема потребления в межотопительный период. Ранее для этой категории потребителей стоимость платы за доставку газа рассчитывалась на квадратуру помещения или дома.

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