Регулятор установил минимальную плату за доставку газа, – "Ривнегаз"

Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Ривнегаза" сообщает БизнесЦензор.

6 марта НКРЭКУ приняла постановление 580, которое предусматривает минимальную плату для следующих категорий потребителей:

новые потребители и/или домохозяйства, имеющие период потребления природного газа меньше девяти месяцев

домохозяйства, которые длительное время не пользовались газом, в том числе которым прекращено распределение газа путем опломбирования, но они не отделены от системы газоснабжения и не подали заявление на расторжение договора на распределение.

Размер минимальной платы, в зависимости от наличия газового оборудования.

Домохозяйства с газовой плитой 3,9грн Домохозяйства с газовой плитой и газовой колонкой 12,6 грн Домохозяйства с автономным отоплением 31,4 грн

"Обновленные счета потребители получат в апреле. Тем, кто уже оплатил по квитанциям в январе и феврале, осуществят пересчет. Средства останутся на лицевых счетах потребителей. Для этого не нужно писать отдельных заявлений и обращаться в контакт-центр", - сообщает компания.

Для расчета минимальной платы за доставку для домохозяйств НКРЭКУ использовала действующие нормы потребления газа. Они рассчитаны на основании постановления Кабинета Министров Украины от 27 февраля 2019 № 143 "Вопросы потребления природного газа".

Размер минимальной платы для домохозяйств, использующих газ комплексно, рассчитан исходя из среднемесячного объема потребления в межотопительный период. Ранее для этой категории потребителей стоимость платы за доставку газа рассчитывалась на квадратуру помещения или дома.