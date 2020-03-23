"Богдан" Гладковского предупредил об остановке завода в Луцке из-за нехватки комплектующих

Об этом сообщил директор завода Дмитрий Писаный, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

"Карантинно-эпидемиологические меры, предпринимаемые европейскими странами, вносят определенные коррективы. Всем известно, что продукция "Богдан" производится исключительно из украинских и европейских комплектующих. Учитывая это, и в случае определенных решений украинского правительства, мы вынуждены будем остановить производство", – заявил Писаный.

Директор завода уточнил, что сегодня предприятие работает в штатном режиме, предпринимая дополнительные меры безопасности для работников.

Производственной программой текущего периода предусмотрено изготовление общественного транспорта для Киева и Харькова согласно ранее заключенных контрактов. Кроме того, на завершающем этапе – изготовление нового, полностью электрического автобуса "Богдан Е70110".

ДП "Автосборочный завод №1 АО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" – автомобилестроительная компания в составе Корпорации "Богдан", промышленный производитель автобусов, троллейбусов и электробусов под маркой "Богдан".

Основной задачей данного предприятия является производство автобусов малого, среднего и большого классов, троллейбусов различных модификаций и электробусов.

Действующие производственные мощности на сегодня составляют – 2200 штук автобусов и троллейбусов в год.

ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" входит в корпорацию "Богдан" Олега Гладковского – бывшего первого заместителя секретаря СНБО во времена президентства Петра Порошенко.

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Как сообщалось, в октябре 2019 года Гладковский был задержан, но вышел под залог в сумме более 10 млн грн.

Гладковскому сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением с целью закупки за счет государственного оборонного заказа грузовых автомобилей производства принадлежащей ему компании "Богдан Моторс", в результате чего государству нанесены убытки на 10,62 млн грн.

Кроме того, установлено, что бывший чиновник не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы, – $54 тыс. (за 2016 год), $63 тыс. (за 2017 год) и $47,5 тыс. (за 2018 год).

Ранее команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (ранее имели фамилию Свинарчук), вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.