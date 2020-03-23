Фондовые индексы Европы продолжают снижение

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Британский индекс FTSE 100 снизился на 4,36%, германский DAX - на 3,63%, французский CAC 40 - 3,44%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли соответственно 2,82% и 2,45%.

Власти ФРГ запретили собираться больше двух в общественных местах в рамках стратегии подавления коронавируса, заявила в воскресенье канцлер Ангела Меркель. Исключения будут сделаны только для семей численностью больше 2 человек.

Тем временем Европейская комиссия приступила к исполнению принятых 19 марта временных рамок государственной помощи предприятиям для поддержки экономики перед угрозой коронавируса. ЕК, в частности, утвердила схемы госпомощи Германии, Португалии, Франции, Италии и Дании.

Бумаги германского производителя одежды и аксессуаров Hugo Boss AG дешевеют на 4,3%. Компания сообщила, что ее CEO Марк Лангер уйдет в отставку 30 сентября, пишет MarketWatch. В Hugo Boss сообщили о поиске преемника Лангера.

Стоимость французского поставщика строительных материалов Compagnie de Saint-Gobain S.A. снижается на 6,3%, после того как компания отозвала прогноз на 2020 год. Помимо этого, Compagnie de Saint-Gobain планирует увеличить сокращение капитальных расходов по сравнению с ранее запланированным снижением на 200 млн евро ($214 млн).

Акции сети магазинов товаров для дома Kingfisher Plc дешевеют на 0,6%. По предварительным данным компании, ее сопоставимые продажи выросли на 1,7% в четвертом квартале 2020 фингода. Однако по итогам всего года показатель снизился на 1,5%. Kingfisher отложил публикацию окончательных данных на две недели в связи с требованием Управления по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA). Ранее компания планировала опубликовать отчетность за фингод, завершившийся 31 января, 24 марта.

Котировки нидерландской Royal Philips NV снижаются на 3,6%. Компания подтвердила в понедельник программу обратного выкупа акций в объеме 1,5 млрд евро.

Стоимость Pearson Plc снижается на 10,5%. Образовательная компания сообщила о закрытии большинства своих центров до середины апреля, что будет стоить Pearson 25-35 млн фунтов стерлингов ($29,1-40,7 млн). Компания также объявила о приостановке обратного выкупа акций.

Акции Associated British Foods Plc дешевеют на 5,6% после объявления закрытия всех магазинов Primark из-за коронавируса.