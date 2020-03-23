Одноразовую выплату получат 10,4 миллиона пенсионеров, – министр

Об этом на брифинге сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С апреля будет осуществлена одноразовая выплата по 1 тыс. грн пенсионерам, у которых пенсия не достигает 5 тыс. грн. Таких пенсионеров у нас более 10 млн. Такую же выплату получат более 400 тыс. получателей социальной помощи, которые получают эту помощь вместо пенсии. Это люди, которые имеют инвалидность с детства, дети с инвалидностью и получатели социальных пенсий", – сказала Лазебная.

Кроме того, по словам министра, с мая будет проведена индексация трудовых пенсий на 11%, по результатам чего пенсия повысится у 7 млн пенсионеров.

"Также с мая мы устанавливаем доплату к пенсии 1,5 млн пенсионеров, который исполнилось 80 и больше лет. Это будет ежемесячная надбавка в размере 500 грн", – добавила министр.

Лазебная подчеркнула, что все повышения будут проведены автоматически.

Как сообщалось, на минувшей неделе президент Владимир Зеленский аявил, что ежегодная индексация пенсий начнется с 1 мая, а не с 1 сентября, как планировалось раньше. Зеленский также пообещал, что пенсионеры, получающие менее 5 тыс. грн в месяц, с 1 апреля получат доплату в размере 1 тыс. грн. При этом глава государства не уточнил источники средств для обеспечения таких выплат.